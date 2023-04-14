Выяснилось, как Константин Меладзе зарабатывает на сбежавшей из РФ Примадонне

Отъезд народной артистки РФ Аллы Пугачевой из страны наделал в стране немало шума. Как известно, продюсер Константин Меладзе также покинул родину. Однако сделал он это с меньшим апломбом, чем его звездные коллеги.

Издание «7 дней» сообщает, что новая композиция дочери Примадонны Кристины Орбакайте под названием «Алла будет петь» имеет непосредственное отношение к продюсеру. Он является соучредителем лейбла, который выпустил эту песню. Это означает, что на новом треке Орбакайте Меладзе тоже будет зарабатывать деньги.

При этом недовольство россиян продолжает сыпаться на как на саму Пугачеву, так и на ее звезную наследницу, которая не побоялась напомнить общественности о своем родстве с эмигрировавшей из РФ певицей.











