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Runews24: Зрителей поразили чернокожие русские крестьяне в новом американском сериале «Великая»

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Runews24: Зрителей поразили чернокожие русские крестьяне в новом американском сериале «Великая»
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Фото из открытых источников

На популярной стриминговой платформе HULU был опубликован трейлер третьего сезона комедийного сериала «Великая». В этом фильме рассказывается о жизни Екатерины Великой, пишет Runews24.

Однако этот ролик у зрителей вызвал только удивление. Дело в том, что некоторые роли в телесериале исполняют чернокожие актеры. Пользователи из РФ нашли странным то, что у русской девушки-крестьянки на самом деле темная кожа и курчавые черные волосы.

Помимо всего прочего, появление темнокожего графа у зрителей вызвало смешанные чувства.

«Крестьяне-негры, конечно же, повеселили», — написали некоторые комментаторы.

Отметим, что в обществе активно обсуждают своеобразную и вольную трактовку исторических событий. Хотя многим интернет-пользователям появление темнокожих артистов показалось весьма забавным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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