Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус 3 года пыталась уйти от образа Вари Черноус

Кристина Асмус не перестает удивлять зрителей характерными образами, которые воплощает на экране и в театре. Однако артистка пыталась 3 года уйти от амплуа «миловидной девочки».

Кристина стала широко известной после роли в сериале «Интерны», где сыграла Варю Черноус. Несмотря на то, что сериал стал трамплином в ее карьере, артистка долгое время не могла уйти от амплуа, созданного на экранах. Кроме того, Асмус уверена, что оно ей не подходило. По мнению актрисы, ей импонируют дерзкие героини. В одном интервью Кристина призналась, несколько лет пыталась уйти от этого образа и отказывалась от подобных ролей.

Сейчас она гордиться фильмографией, особое место в ней заняла скандальная картина «Текст». После того ей пришлось пережить волну критики. Впрочем, Асмус призналась, что она обрела смелость и ее «характер стал стальным».