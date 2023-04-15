43-летняя Виктория Боня заявила, что из-за возраста не считает себя красивой женщиной

Бизнесвумен и телеведущая Виктория Боня, которая запустила свой бренд косметики, сделала признание. На Ютуб-канале «Начало» 43-летняя теледива заявила, что не считает себя красивой женщиной из-за своего возраста.

Звезда всегда тщательно заботится о своей внешности. Она регулярно посещает косметологов. Ощущать себя привлекательной, по словам Виктории, она начала после 20 лет.

"К примеру, иду в Дубае с молодым человеком, где меня не знает никто, на меня и мужчины, и женщины оборачиваются. Но извините меня, сейчас мне 43 года, я не такая красавица, какой ранее была, но тем не менее," -отметила Боня.

Примечательно, что сейчас экс-звезда Дома-2 живет в Монако вместе с дочерью от первого брака с известным миллионером. Однако она часто бывает в РФ. Знаменитость не собирается разрывать связь со своей родиной.