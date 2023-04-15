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Китайский дипломат сделал заявление в адрес Германии

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Китайский дипломат сделал заявление в адрес Германии
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель канцелярии по внешнеполитическим вопросам в китайском политическом руководстве Ван И сделал заявление в ходе переговоров с руководителем немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок. Он высказался о том, какой позиции со стороны Германии ожидает китайское политическое руководство в тайваньском вопросе. 

Китайский дипломат заявил, что в Китае рассчитывают, что политическое руководство Германии выступит за политическое присоединение Тайваня к Китаю. Он напомнил, что когда происходило политическое объединение западной и восточной Германии, то Китай выступал за это объединение. 

Китайский дипломат также заявил, что Китай настроен на сотрудничество с Германией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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