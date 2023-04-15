Китайский дипломат сделал заявление в адрес Германии

Руководитель канцелярии по внешнеполитическим вопросам в китайском политическом руководстве Ван И сделал заявление в ходе переговоров с руководителем немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок. Он высказался о том, какой позиции со стороны Германии ожидает китайское политическое руководство в тайваньском вопросе.

Китайский дипломат заявил, что в Китае рассчитывают, что политическое руководство Германии выступит за политическое присоединение Тайваня к Китаю. Он напомнил, что когда происходило политическое объединение западной и восточной Германии, то Китай выступал за это объединение.

Китайский дипломат также заявил, что Китай настроен на сотрудничество с Германией.