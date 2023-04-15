Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным

Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

Она назвала дело серьезным, в котором присутствуют аномалии. Главной же стало, по словам Мелони, решение апелляционного суда предложить перевод Усса под домашний арест. Причем мотивировка, по ее мнению, была спорной. Слова премьер-министра привело РИА Новости. Мелони добавила, что в таком случае опасность побега обретает более выраженный характер.

Отметим, что итальянский суд одобрил экстрадицию Усса в Соединенные Штаты 21 марта текущего года. При этом пару дней спустя от местной газеты ANSA поступила информация о том, что сын губернатора Красноярского края покинул место жительства в Милане. Что касается электронного браслета, то он оказался сломанным. По информации Corriere della Sera, мужчине удалось сбежать из-под ареста в Италии благодаря сообщникам. Четвертого апреля Артем сказал, что совершил побег и находится на российской территории.