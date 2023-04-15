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Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным

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Итальянский премьер Мелони заявила, что решение перевести Усса под домашний арест было аномальным
В Мире
Фото из открытых источников

Во время судебного процесса над Артемом Уссом, являющимся сыном главы Красноярского края, не обошлось без "аномалий". Такое заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

Она назвала дело серьезным, в котором присутствуют аномалии. Главной же стало, по словам Мелони, решение апелляционного суда предложить перевод Усса под домашний арест. Причем мотивировка, по ее мнению, была спорной. Слова премьер-министра привело РИА Новости. Мелони добавила, что в таком случае опасность побега обретает более выраженный характер.

Отметим, что итальянский суд одобрил экстрадицию Усса в Соединенные Штаты 21 марта текущего года. При этом пару дней спустя от местной газеты ANSA поступила информация о том, что сын губернатора Красноярского края покинул место жительства в Милане. Что касается электронного браслета, то он оказался сломанным. По информации Corriere della Sera, мужчине удалось сбежать из-под ареста в Италии благодаря сообщникам. Четвертого апреля Артем сказал, что совершил побег и находится на российской территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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