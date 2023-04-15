Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд

Музыкальная исполнительница Полина Гагарина могла сняться в кинокартине "Вызов" вместо актрисы Юлии Пересильд. Она получала приглашение на съемки, однако ей пришлось отказаться, поскольку был плотный гастрольный график. Этой информацией певица поделилась в шоу "Подкаст.Лаб".

Она рассказала, что к ней подходил сам Константин Эрнст, предлагая ей сходить на кастинг и полететь в космос. При этом Гагарина ответила, что у нее подряд концерты, так что на кастинг не успеет. Кроме того, артистка пошутила: "В космос как-нибудь в следующий раз".

Напомним, что кинолента "Вызов", режиссером которой стал Клим Шипенко, была снята на Международной космической станции. В прокат она должна выйти 20 апреля в двадцати странах. Речь идет о первом художественном фильме, который снят в космосе с участием профессиональных актеров. 12 апреля в российской столице прошла премьера данного проекта. В ленте сюжет разворачивается вокруг хирурга, отправляющегося на МКС ради спасения космонавта.