Главные роли в советской «Иронии судьбы» могли сыграть Андрей Миронов и Людмила Гурченко

«Иронию судьбы, или С легким паром!» смотрел каждый россиянин. Но мало кто знает, что главные роли в фильме могли сыграть Людмила Гурченко и Андрей Миронов.

Миронов пробовался на роль Жени Лукашина, хотя Эльдар Рязанов отверг его кандидатуру. По мнению режиссера, харизматичному актеру роль скромника-Лукашина не подходила. Он предлагал Андрею сыграть Ипполита, а тот отказался, так как не захотел быть «злодеем».

Гурченко могла достаться роль Нади Шевелевой, но Рязанов также ее кандидатуру проигнорировал. Артистка выбивалась из концепции, которую кинодеятель мечтал воплотить в жизнь.

Впрочем, и Миронов, и Гурченко в ленте «Ирония судьбы» появились. Фильм «Соломенная шляпка» с их участием показывали по телевизору Нади.