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Глаза слезятся и морщины: поклонники обеспокоены состоянием 59-летнего Владимира Машкова

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Глаза слезятся и морщины: поклонники обеспокоены состоянием 59-летнего Владимира Машкова
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Фото из открытых источников

12 апреля прошла долгожданная премьера фильма «Вызов». На закрытый показ пришел в том числе Владимир Машков. Актер был задействован в ленте, которую снимали в открытом космосе. По сюжету, он стал тем, кто отправил на МКС главную героиню.

На премьеру Владимир пришел в хорошем настроении. Он с нетерпением ждал выхода фильма, как и другие. Артист радостно позировал перед фотографами и расхаживал по красной дорожке. Но поклонники заметили в 59-летнем актере странные изменения.

В Сети обсуждают, что Машков постарел и осунулся. На фото можно увидеть у него много морщин и слезящиеся глаза. Фанаты уверены, что причиной таких изменений стали события, которые произошли в минувшем году. Владимир Львович поссорился с дочерью Марией. Наследница звезды давно живет в США и критикует все, что делает правительство РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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