Иван Ургант впервые за долгое время пришёл на светское мероприятие в Москве

12 апреля в кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла закрытая премьера нового отечественного фильма «Вызов», снятого в космосе. Посмотреть этот уникальный проект пришли многие знаменитости. Поклонники предположить не могли, что среди них будет Иван Ургант, который впервые за долгое время пришел на светское мероприятие.

В последние месяцы шоумен не публиковал новых снимков в сетях, поэтому фанаты были удивлены его внешним видом. На премьеру ведущий явился в неброском костюме. Больше всего поразила борода комика, пронизанная огромным количеством седых волос.

При этом Иван пребывал в хорошем настроении. Ургант охотно позировал перед камерами и демонстрировал задор. Также телеведущий уделил несколько минут прессе. Как заявил юморист, в скором времени он может вернуться на Первый канал, хотя конкретные сроки он не назвал.