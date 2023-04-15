Ивановская Бейонсе Виктория Княжевская прошла слепые прослушивания в вокальном шоу «Голос»

Вчера, 14 апреля, завершились «слепые прослушивания» в вокальном шоу «Голос», которое транслирует Первый канал. В финале проекта одной из последних спела ивановская Бейонсе, певица Виктория Княжевская.

Обстановка в студии была накалена, поскольку к моменту ее выступления оставалось только одно место у наставника - Антона Беляева. Претендентов на него было несколько. Именно ивановская артистка смогла покорить члена жюри своим невероятным выступлением.

Виктория исполнила композицию «Ау» Александра Розенбаума в неожиданной аранжировке. К девушке повернулись все наставники, выразив свое восхищение.

«Это просто цунами!», - отметила Полина Гагарина.

Добавим, что телешоу «Голос» продолжается. Виктория Княжевская и другие участники в очередной раз будут удивлять зрителей уже в следующих выпусках.

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