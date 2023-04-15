Экс-директор «Тату» Дзюник: повторить феномен примадонны Пугачевой никто не смог

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая сегодня отмечает свое 74-летие, каждую композицию превращала в мини-спектакль, наполняла его чувствами. Подобного не удавалось ни одной другой советской артистке. В этом кроется главная причина, почему певицу так любили в СССР, считает Леонид Дзюник.

По мнению экс-директора группы «Тату, «повторить феномен Пугачевой никто не смог». Эксперт признался, что в 1980 и 1990 годы он «ждал выхода каждой песни Примадонны, как дети ждут Нового года».

Вся наша страна с нетерпением ждала новых хитов Аллы. Подобных исполнителей тогда было. Каждая ее песня сразу же проникала в душу и сердце, и настолько мощно, что вся страна напевала эти строки, — заявил продюсер.

Дзюник добавил, что его мнение с уехавшей из РФ Пугачевой касательно СВО не сопадает, однако «вычеркнуть из истории эстрады из сердца Примадонну невозможно».