Кинокритик Шнейдеров назвал требования депутатов ГД «отменить» Козловского травлей актера

Ситуация с «отменой» российских артистов больше напоминает охоту на ведьм. По крайней мере, в этом уверен кинокритик Давид Шнейдеров.

Претензии к Даниле Козловскому, чьи выступления в постановках потребовали отменить из-за его высказываний о специальной операции и поездки в Америку, эксперт считает травлей.

Написали на Данилу Козловского и Диану Арбенину донос. Отмена концертов «ДДТ», «Сплин», «Би-2»... Это очень опасная тенденция травли и раскола внутри самого общества, — высказался Шнейдеров.

10 апреля депутат ГД Дмитрий Гусев призвал отменить выступления артиста. Министру культуры Ольге Любимовой он направил соответствующее письмо. За отмену выступлений Данила в Малом драматическом театре Петербурга высказался член комитета ГД по обороне Дмитрий Кузнецов.

А ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Козловского по статье о дискредитации армии РФ.