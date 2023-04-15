Киркоров поздравил Пугачеву с ее 74-летием публикацией совместного архивного кадра

Филипп Киркоров опубликовал архивный снимок, который был снят еще 15 апреля 1998 года. Артист поздравил экс-жену с днем рождения. Сегодня Примадонне отечественной эстрады исполнилось 74 года.

Фанаты обратили свое внимание на то, что поздравление певца в адрес Аллы Борисовной оказалось чересчур скромным. Никаких теплых слов или особых пожеланий поп-король писать в соцсетях не стал. При этом многие поклонники отметили, что иначе не могло быть, ведь Примадонна бросила четвертого супруга ради иного мужчины.

Напомним, в настоящее время Пугачева живет в Израиле. В этом году певица будет отмечать день рождения с младшими детьми. Молодой муж сбежавшей из РФ певицы Максим Галкин (был признан иноагентом) гастролирует по всему по миру и, похоже, домой не спешит.