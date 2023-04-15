Сергей Соседов заявил, что Долина стала лучшей певицей РФ после отъезда примадонны Пугачевой

Возможной преемницей Аллы Пугачевой, уехавшей из РФ, является Лариса Долина. Таким мнением поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

Как отметил телеведущий, долгие годы Долина «находилась в тени разных претенденток на роль „королевы“». Теперь именно она достойна носить звание лучшей артистки на российской сцене.

Если взять старую гвардию, то здесь королевой без сомнения вижу Ларису Долину. Она находилась в тени разного рода претенденток на «королеву». Последние несколько лет показали, что все «королевы» исчезли и растворились. Осталась одна. Да, пожалуй, сегодня назову королевой эстрады и лучшей певицей Ларису Долину, — сказал Соседов.

С историком музыки согласился критик Павел Руднев. Он заявил, что тоже считает королевой эстрады Ларису Александровну. Кроме ее таланта и профессионализма, музыкальный эксперт отметил современность. Рудев уточнил, что Долина «не почивает на лаврах, не останавливается на былых заслугах». Это качество, по его мнению, является очень важным, «если артист хочет оставаться всегда актуальным».