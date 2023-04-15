Лещенко заявил, что певица Полина Гагарина может занять место Пугачевой на российской эстраде

Народный артист СССР Лев Лещенко на вопросы журналистов о том, кто может заменить Аллу Пугачеву на российской эстраде, ответил, что, по его мнению, лучшей певицей в России вполне может стать Полина Гагарина.

Лещенко отметил прекрасные вокальные данные исполнительницы, ее артистизм и замечательные внешние данные. Все это, по мнению Льва Валериановича, «позволяет ей претендовать на место артистки номер один в стране».

Лещенко также напомнил, что Гагарина неплохо поет «оперу и баллады». Кроме того, певица пробует себя в разных жанрах.

Думаю, если бы Полина захотела, рэп тоже бы неплохо исполняла. Очень гибкая она певица: красивый и мощный голос, визуально очень хороша, актерские данные также прекрасные, - добавил он.