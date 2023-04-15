Лещенко заявил, что певица Полина Гагарина может занять место Пугачевой на российской эстраде

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс
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В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года.
Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс
В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина
В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд
Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш
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Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу