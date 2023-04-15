Любовь Успенская и Наталья Громушкина довели до слез артиста Николая Баскова в шоу «Моя мелодия»

В новом выпуске музыкального проекта «Моя мелодия» на телеканале «Россия 1» Николаю Баскову, который является его ведущим, пришлось оказаться в зрительном зале. Для артиста приготовили сюрприз с участием Любови Успенской, Натальи Громушкиной, Александра Федорова.

Следует сказать, что для народного артиста РФ происходящее на сцене было полной неожиданностью. Сперва появились дети из театра юного актера. Затем предстали главные герои этого номера. После выхода на сцену Громушкиной, которая спела композицию «Странник мой» и заявила: «знаю, ты помнишь обо мне», Басков не мог сдержать эмоций. Певец, которого довели до слез, также был удивлен появлению Успенской в блестящем вечернем черном платье.

После выступления "золотой голос" страны обнял коллег и признался, что заплакал из-за Натальи, которая была его первой любовью.