«Никому не нужна»: для кого теперь поет Лайма Вайкуле

Музыкальные продюсеры прокомментировали слова Лаймы Вайкуле о том, что она якобы содержала СССР. Сергей Лавров заявил, что все туры артистки за последние 20 лет провальные.

Она потеряла много денег, поскольку в своей Прибалтике никогда никому не была нужна, на ее выступления никто не ходил, а корпоративов у нее не было. Кроме того, все деньги Лайма заработала в России, - отметил промоутер.

Леонид Дзюник в свою очередь уверен, что сегодня на Западе артистка не востребована. Он не исключил, что есть преданные поклонники Вайкуле, которые любят, однако их мало, ведь большая часть фанатов исполнительницы живет в РФ. Однако звезда неоднократно заявляла, что в Россию ни за какие деньги не вернется. Кроме того, артистка отказалась от русского языка, который приносил ей стабильный и немалый доход.

«Если для тебя РФ никто, ты понимаешь, что кормила Россию и сбежала, забудь о русском языке, пой на латышском для людей с гулькин нос, которые тебя помнят. Они все прекрасно понимают, что на Западе, извиняюсь за такое выражение, на хрен никому не нужны», - считает продюсер.