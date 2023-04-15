Нутрициолог Строков перечислил 4 продукта, которые снизят уровень холестерина

Высокий уровень плохого холестерина может привести к увеличению риска сердечных приступов и инсультов. Однако изменения в питании и образе жизни помогут его снизить.

По словам диетолога и нутрициолога Игоря Строкова, самое главное - пища, которую ест человек. Специалист предлагает обратить внимание на 4 продукта, которые нужно внести в рацион, чтобы снизить холестерин.

1. Здоровые жиры. К ним можно отнести авокадо, семечки, оливковое масло, жирную рыбу.

2. Орехи. Несоленые и несладкие орехи являются источником полезных питательных веществ. Ежедневное употребление горсти орехов снижает уровень холестерина на 5%.

3. Цельнозерновые продукты. Замените белый хлеб, макароны, рис на цельнозерновые продукты.

4. Полезные белки. Бобовые (горох, фасоль, чечевица) - хорошая замена мясу, поскольку они богаты не только белком, но и клетчаткой.