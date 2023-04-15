Кристина Орбакайте впервые прокомментировала отъезд своей матери Аллы Пугачевой из России

15 апреля Алла Пугачева свой день рождения. Примадонна отметит 74-летие в Израиле. Прилетит ли к ней Кристина Орбакайте, неизвестно. Зато артистка успела выступить с пронзительной речью в честь звездной мамы.

Несколько дней назад певица анонсировала релиз новой песни, которая будет выпущена в честь матери. Название трека говорит само за себя — «Алла будет петь».

А накануне дня рождения Примадонны Кристина решила высказаться о сбежавшей из РФ Пугачевой. В новом посте Орбакайте ни слова не упомянула о поведении Аллы Борисовной, только выразила восхищение матерью и верой в то, что у нее будет все хорошо.

«Алла будет петь» — для меня особенная песня о Маме, песня о сильной Женщине, которая раньше пела, всегда поет и будет тем петь, кто хочет солнцем гореть! Сингл доступен на цифровых платформах, — написала звезда у себя в Телеграм-канале.

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