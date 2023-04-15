Певец из России Егор Крид заявил, что сделал предложение своей девушке

Егор Крид внезапно сообщил, что скоро намерен создать семью. Певец, видимо, твердо решил, что ему уже пора жениться! Об этом новости он сам сообщил в соцсети.

«Хотите одну охеренную новость. Это для вас классная новость. Сделал своей девушке предложение. Да-да. Больше я не холостяк. Убираем десерт холостяка, будет теперь десерт женатика», — написал исполнитель.

Хотя удовлетворить любопытство фанатов, которые мечтают узнать о деталях свадьбы и имя будущей супруги, Егор не захотел. Крид тщательно скрывает личность избранницы.

У общественности есть предположение. Подписчики исполнителя подозревают, что его будущей женой могла стать Катя Толстопятова, которая напоминает Валю Карнавал. Два года назад артиста замечали в компании блогерши, что послужило появлению слухов.



