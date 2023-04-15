Певица Ольга Бузова пожаловалась, что Ксения Собчак не узнала ее на премьере фильма «Вызов»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала в Telegram-канале встречу с Ксенией Собчак на премьере нового кинофильма «Вызов». Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» удивилась, что журналистка ее не узнала.

Бывшие коллеги по нескончаемой телестройки пересеклись на красной ковровой дорожке. Ксения собиралась пройти мимо Ольги, но та ее окликнула. Интернет-пользователи сравнили эту встречу с мемом из картины «Образцовый самец». Там произошло столкновение между двумя звездами из модельного бизнеса, которые конкурируют друг с другом.

Бузова позже отметила, что Собчак, видимо, ее не узнала. Однако артистке показалось весьма странным, что скандальная журналистка ее так быстро забыла.

«Вроде работали вместе столько лет... Возраст, что уж тут можно сказать», — сказала звезда.