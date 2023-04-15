Погребняк проиграла Пышненко борьбу за рэпера ST в телешоу «Звезды в Африке»

Новый участник «Звезд в Африке» Александр Степанов (рэпер ST) является «лакомым кусочком» для каждой команды. Мария Погребняк была уверена, что он решит пополнить ее коллектив, поскольку до проекта они общались. Однако ситуация повернулась совершенно иначе.

Иван Пышненко оказался расторопнее своей соперницы и буквально увел ST у жены футболиста. Блогеру такое развитие событий очень сильно не понравилось.