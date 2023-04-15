Полина Гагарина призналась, что она тяжело переживала сравнения с певицей Пелагеей

Телешоу «Голос» на одном федеральных каналов показывает высокие рейтинги. Проект уже завоевал любовь телезрителей. Кресло наставника в шоу занимает Полина Гагарина. Своими ощущениями от роли наставника артистка поделилась в одном из последних интервью.

Гагарина на программе заменила Пелагею, которая покинула шоу после 2-х лет работы. В то время Полина была известной исполнительтницей.

Однако звезда столкнулась с негативными отзывами со стороны критиков и зрителей сразу же после выходя в эфир первого выпуска «Голос». Многие не приняли девушку как звездного наставника и даже потребовали вернуть Пелагею.

Артистка была огорчена и расстроена, однако не сдалась. Гагарина продолжила работать над собой, улучшать свои навыки и знания. В конечном итоге она завоевала сердца телезрителей и участников музыкального проекта.