Поплавская заявила Орбакайте, что Пугачева будет выступать в доме престарелых

Яна Поплавская прокомментировала новую композицию Кристины Орбакайте «Алла будет петь!». В Telegram телеведущая заявила, что представленная артисткой композиция у нее вызывает жалость. В песне певица поет, что ее мама будет петь, если с неба будут камни лететь камни или крылья гореть.

На это Поплавская сказала, что родственникам пора дать Примадонне заслуженный отдых. А петь она будет в доме престарелых или для своей семьи – мужу и детям.

«Алла будет петь... в доме престарелых?! Ну Кристине, внукам, детям дома перед сном. Имейте уже совесть, Алле не нужно петь. Ей отдыхать нужно», - пишет Яна.

Актриса добавила, что родные заставляют 74-летнюю Пугачеву работать. По ее мнению, родные «пожилой женщины» являются спиногрызами.