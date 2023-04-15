Проснувшиеся в России клещи оказались переносчиками опасного азиатского вируса Хасеки

Клещи проснулись во всех регионах РФ. При этом некоторые оказались переносчиками опасного азиатского вируса Хасеки, который уже регистрировали в стране. Первый случай заражения в России зафиксировали в Приморском крае.

Как говорит врач-иммунолог Владислав Жемчугов, для выявления этого вируса нужно провести диагностические тесты. Только таким образом можно понять, какая инфекция поразила пациента.

Первыми симптомами вируса Хасеки являются повышенная температура и боль в горле. Заболевание полностью не изучено, поэтому пока нельзя предсказать последствия инфицирования.

От насекомых защищает плотная одежда. Если клещ присосался к коже, следует обратиться в больницу. При невозможности получения медпомощи паразита надо осторожно снять, но чтобы хоботок не оборвать.