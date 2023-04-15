Резидент Comedy Club Гарик Харламов проинформировал, когда в третий раз пойдет в ЗАГС

За романом КВНщика, юмориста Гарика Харламова и его новой избранницы Екатерина Ковальчук фанаты пристально следят почти 3 года. Осенью минувшего года резидент Comedy Club спровоцировал слухи о разрыве отношений с актрисой. Однако в марте Харламов намекнул, что не за горами серьезные перемены в жизни.

В первом выпуске «Шоу Воли», который появится на канале ТНТ в воскресенье, 16 апреля, Гарик сообщил, что вскоре его холостой жизни придет конец. Но пока комик и его невеста заняты съемками второго сезона «Гусара», где они познакомились.

Екатерина играет жену главного героя – Катю. В первом сезоне они с Митей хотят развестись, от чего их спасает гость из прошлого лейтенант Рыльский (эту роль исполняет Харламов). Во втором сезоне создатели ответят на вопрос, почему и куда беременная Катя исчезает вместе с Григорием Савельевичем.