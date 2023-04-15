R.Life: Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон привела своего любовника Маркса во дворец

Принц Уильям много раз оставлял Кейт Миддлтон одну, возвращаясь к своей любовнице Джекке Крейг. Герцогиня тоже не побоялась привести любовника во дворец. Она познакомила Виллема Маркса с королевской семьей.

Миддлтон добавила экс-возлюбленного в список гостей на приеме в дворце. Знакомый герцогини сообщил, что она не желает терять дружеские отношения с бывшим, поэтому не смогла его не пригласить на столь важное мероприятие.

«Он много значит для нее — они дружат много лет», — сообщил приятель Миддлтон.

Присутствие Маркс удивило поклонников пары Кейт и Уильяма. Пользователи стали подозревать Кейт в изменах.

Добавим, что познакомились они еще в колледже? встречались несколько лет, вскоре расстались, но остались друзьями. Именно Виллем пришел на помощь герцогине, когда принц ушел от нее в 2007 году.