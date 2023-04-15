Yandex.RTB

Российский рэпер Баста признался, что хотел сменить свою фамилию

Image 16+
Российский рэпер Баста признался, что хотел сменить свою фамилию
Знаменитости
Фото из открытых источников

Уже в это следующее воскресенье, 16 апреля, на канале ТНТ состоится премьера новой программы под названием «Шоу Воли». Главным ведущим проекта станет резидент Comedy Club Павел Воля.

Гостем первого выпуска стал Василий Вакуленко, более известный общественности как рэпер Баста. В студии артист рассказал о смене своей фамилии.

«Мама моя Анна Раздайбеда — крепкая девчонка с меня ростом. Представляешь, если бы звали меня Василий Раздайбеда? Можно было в нулевые на просто на стрелки ходить», — отметил музыкант.

Нелишне сказать, что популярность к рэп-исполнителю пришла в 2005 году. Это произошло после выхода хита «Моя игра». Эту композицию Баста считает главной в певческой карьере.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стали известны главные роли звезды сериала «Папины дочки» Ольги Волковой

Сегодня, 14:06

«Верещала, как курица под топором»: как Светлана Лобода построила свою карьеру

Сегодня, 13:55

Российский рэпер Баста признался, что хотел сменить свою фамилию

Сегодня, 13:51

43-летняя Виктория Боня заявила, что из-за возраста не считает себя красивой женщиной

Сегодня, 11:57

StarHit: певица Татьяна Буланова расплакалась в «Прямом эфире», говоря о своем сыне

Сегодня, 11:51

StarHit: сбежавшая певица Алла Пугачева назвала себя единственной звездой СССР и России

Сегодня, 11:42

Лещенко заявил, что певица Полина Гагарина может занять место Пугачевой на российской эстраде

Сегодня, 11:38

Два новых персонажа появятся в полуфинале музыкального телешоу «Маска» на канале НТВ

Сегодня, 11:28

Экс-директор «Тату» Дзюник: повторить феномен примадонны Пугачевой никто не смог

Сегодня, 11:18

Любовь Успенская и Наталья Громушкина довели до слез артиста Николая Баскова в шоу «Моя мелодия»

Сегодня, 11:10

Резидент Comedy Club Гарик Харламов проинформировал, когда в третий раз пойдет в ЗАГС

Сегодня, 10:50

Вдова Караченцова Поргина подвергла критике артиста Лепса за появление на сцене в нетрезвом виде

Сегодня, 10:43

Полина Гагарина призналась, что она тяжело переживала сравнения с певицей Пелагеей

Сегодня, 10:34

Сергей Соседов заявил, что Долина стала лучшей певицей РФ после отъезда примадонны Пугачевой

Сегодня, 10:17

Певица Ольга Бузова пожаловалась, что Ксения Собчак не узнала ее на премьере фильма «Вызов»

Сегодня, 10:10

Ивановская Бейонсе Виктория Княжевская прошла слепые прослушивания в вокальном шоу «Голос»

Сегодня, 10:04

Телеканал HBO анонсировал выпуск нового сериала по книгам о «Гарри Поттере»

Сегодня, 09:56

Участник телешоу РФ «Моя мелодия» практически лишил Николая Баскова работы телеведущего

Сегодня, 09:47

Татьяна Навка заявила, что Роман Костомаров лично поздравил её с днём рождения

Вчера, 22:36

«КП»: живущий в США Валерий Леонтьев тайно выступает на корпоративах в РФ

Вчера, 22:31

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев
  • 13-04-2023, 20:39

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость
  • Вчера, 20:26

Кандидат медицинских наук назвал вкусный продукт, который вернёт молодость

Кандидат медицинских наук Сергей Лубинец назвал одни вкусный продукт, который вернет молодость и поможет избежать всех возрастных изменений. По

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • 12-04-2023, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

7days.ru: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, скончался свекр Юрий Богомолов
  • Вчера, 12:37

7days.ru: В семье Ксении Собчак случилось большое горе, скончался свекр Юрий Богомолов

В семье знаменитой телеведущей и журналистки Ксении Собчак произошло горе. Ее свекр – Юрий Богомолов умер утром в пятницу, 14 апреля 2023 года.

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев
  • 13-04-2023, 20:39

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге
  • 13-04-2023, 18:22

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина

Интересная информация
Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах
  • 13-04-2023, 17:52

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации
  • 12-04-2023, 14:18

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш

«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия
  • Вчера, 20:43

«СП»: Профессор Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия

Профессор Владимир Божедомов перечислил главные секреты мужского долголетия. Известный ученый поведал «СП», как заставить сильную половину

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа
  • 12-04-2023, 17:35

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу