Российский рэпер Баста признался, что хотел сменить свою фамилию

Уже в это следующее воскресенье, 16 апреля, на канале ТНТ состоится премьера новой программы под названием «Шоу Воли». Главным ведущим проекта станет резидент Comedy Club Павел Воля.

Гостем первого выпуска стал Василий Вакуленко, более известный общественности как рэпер Баста. В студии артист рассказал о смене своей фамилии.

«Мама моя Анна Раздайбеда — крепкая девчонка с меня ростом. Представляешь, если бы звали меня Василий Раздайбеда? Можно было в нулевые на просто на стрелки ходить», — отметил музыкант.

Нелишне сказать, что популярность к рэп-исполнителю пришла в 2005 году. Это произошло после выхода хита «Моя игра». Эту композицию Баста считает главной в певческой карьере.