SHAMAN рассказал, что его прабабушка пела в одном хоре с Людмилой Зыкиной

Гостем нового выпуска главного субботного шоу страны «Привет, Андрей!», котрое выходит на канале "Россия", стал известный российский певец Ярослав Дронов, который выступает в России под псевдонимом SHAMAN.

В эфире передачи артист из Новомосковска рассказал, что его прабабушка давно выступала в Оренбургском народном хоре. В этом же хоре в свое время выступала легендарная советская и российская исполнительница Людмила Зыкина.

Мама Ярослава Людмила, которая тоже появилась в студии, призналась, что она является большой поклонницей творчества своего сына.

Есть один популярный артист SHAMAN, конечно же, мне он очень нравится», — сказала Людмила Дронова.