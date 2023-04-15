Два новых персонажа появятся в полуфинале музыкального телешоу «Маска» на канале НТВ

Создатели телевизионного шоу "Маска" анонсировали двух новых персонажей, которые выступят в новом выпуске в костюмах Мышонка и Мумии. Об этом сообщили в пресс-службе канала НТВ.

В первом полуфинале 4-го сезона музыкального проекта эти герои представят номера, дадут о себе несколько подсказок, после чего снимут с себя маски.

Появление участников является доброй традицией шоу "Маска". В минувших сезонах в костюмах персонажей скрывались певицы Глюкоза и МакSим, певец Сергей Лазарев, артист Бедрос Киркоров, ведущая Эвелина Бледанс и другие. Некоторых из персонажей звездное жюри отгадывало с первой подсказки. Других судьям так и не удалось разоблачить.