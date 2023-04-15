Стали известны главные роли звезды сериала «Папины дочки» Ольги Волковой

Многим российским зрителям актриса театра и кино Ольга Волкова запомнилась ролью бабушки в телесериале «Папины дочки». Многосерийный фильм начал выходить на экраны в 2007 году.

Однако мало кто из поклонников знает, что свою карьеру артистка начала в далеком 1957 году. Первой ролью Ольги стала роль в ленте «Женихи и ножи», причем была она мужской.

В 2015 году умер муж Волковой, и только творчество помогло актрисе справиться с утратой. В течение 20 лет она служила в Большом Драматическом Театре Петербурга, после чего приняла решение переехаьт в Москву.

Волкова перечислила свои самые главные роли. В этот список вошла няня из кинокомедии «Бедная Саша» и роль в картине «Люба, дети и завод».