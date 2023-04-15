StarHit: сбежавшая певица Алла Пугачева назвала себя единственной звездой СССР и России

Сегодня, 15 апреля 2023 года, Примадонне отечественной эстрады исполняется 74 года, пишет StarHit. В последнее время имя артистки упоминается в негативном ключе. Пугачеву критикуют за отъезд из РФ в Израиль и критику российских властей.

На протяжении всей жизни Алла Борисовна демонстрировала всем свое свободолюбие. Она говорила:

«Даже если меня уберут со сцены, буду писать книги. Если запретят эти книги, буду рисовать. Если это тоже запретят, все равно что-нибудь придумаю и буду жить так, как хочу. Ощущаю всегда внутреннюю свободу».

Алла Борисовна на сцене считала себя главной. Она решала, кого из артистов пускать на эстраду, а кого — нет. Многие знаменитости испытывали к Примадонне неприязнь из-за прямоты. Свое поведения Пугачева объясняла так:

«Люди считают меня высокомерной, они не понимают, что это все — от застенчивости. У меня был период, когда себя не любила. Затем поняла, что когда себя любишь, тебя тоже любят».

При этом Алла Борисовна уверена в своей уникальности, о чем неоднократно рассказывала в интервью.

«Я единственная знаменитость в СССР и России. Моя должность здесь — звезда».