StarHit: певица Татьяна Буланова расплакалась в «Прямом эфире», говоря о своем сыне

Татьяна Буланова на протяжении длительного периода времени корит себя за то, что в далеком прошлом мало времени уделяла своему сыну. Артистка постоянно гастролировала, поэтому заниматься воспитанием маленького наследника ей просто было некогда.

Как пишет Starhit, сын певцы очень переживал по этому поводу.

Он все в телевизор кидал, его бесило, что меня нет рядом. Сейчас он большой, ему исполнилось 30 лет, он уже так себя не ведет. В то время памперсы были на вес золота, нужно было зарабатывать, поэтому меня рядом не было, - призналась Татьяна.

Также в ходе ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Буланова добавила, что до сих пор не может пережить смерть своей матери. Исполнительница разрыдалась, когда вспомнила о родительнице, отметив, что они были близки.