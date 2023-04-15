Телеканал HBO анонсировал выпуск нового сериала по книгам о «Гарри Поттере»

Автор книг Джоан Роулинг примет участие в создании нового телесериала в качестве исполнительного продюсера. Канал HBO объявил о начале производства многосерийного фильма о «Гарри Поттере» 12 апреля 2023 года. Об этом пишут Известия.

HBO в своих социальных сетях уже выпустил тизер-трейлер. Создатели новинки планируют выпустить «прямую адаптацию культовых книг». Ждать сериал стоит не ранее 2025 года.

По словам гендиректора телевизионного канала Кейси Блойс, каждый из сезонов будет снят по оригинальным книгам, поэтому зрители со всего мира смогут насладится невероятными приключениями Гарри Поттера. В настоящее время WBD (Warner Bros. Discovery) активно ищет шоураннера, с актерами в компании пока что не определились.

Добавим, что бюджет «Гарри Поттера» сопоставим с бюджетом «Дома дракона» и «Игры престолов», а может даже больше. Об этом рассказал сам Блойс. К слову, «Дом дракона» обошелся создателям в 200 млн долларов, не вклчая затраты на маркетинг в размере 100 млн долларов.