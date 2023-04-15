«Турпром»: Смертельный вирус денге из Азии уже добрался до Европы и начал заражать туристов

Климатические изменения приводят к тому, что регионы европейского Средиземноморья могут стать эндемичными для смертельно опасного вируса Денге. Туристы в Европе начали заражаться лихорадкой.

Как рассказала путешественница из Великобритании, она вернулась домой и обнаружила на коже сыпь. Вскоре у нее повысилась температура, появились сильные боли в суставах. Туристка обратилась к врачам, которые диагностировали у нее лихорадку Денге.

Примечательно, что случаи заболевания чаще начали фиксируют на европейских курортах. Азиатские комары вполне комфортно себя чувствуют на юге Европы, поэтому специалисты опасаются, что этf инфекция вскоре может распространиться по континенту.

Дело в том, что увеличение температуры воздуха и осадков, а также рост мировой торговли и туризма являются идеальными условиями для вспышек Денге.