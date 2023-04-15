Участник телешоу РФ «Моя мелодия» практически лишил Николая Баскова работы телеведущего

На телешоу «Моя мелодия», которое показывает канал «Россия», участник чуть не занял место Николая Баскова.

В проекте для приглашенных гостей поют важные для них песни, либо композицию, которую знаменитость очень любит. Также гости рассказывают личные истории, которые связаны с музыкой.

В пятом эфире в студии в качестве гостей появились Сергей Шакуров, Лариса Долина, Александр Маршал, Карен Шахназаров, Дмитрий Губерниев. Для них заранее подготовили музыкальные сюрпризы.

Но когда дело дошло до Губерниева, внимание аудитории переключилось на него. Хотя Басков попытался переключить внимание зала на «Шарманку», его пропросту проигнорировали. Дмитрий не побоялся перебить телеведущего.

Дошло до того, возмущенный Николай указал Губерниеву на то, что он должен занять свое место среди участников, поскольку захотел смотреть в кресле ведущего подготовленный для него номер.