Вдова поэта Дербенева отказалась поздравлять примадонну Пугачеву с 74-м днем рождения

Поэт Леонид Дербенев когда-то тесно сотрудничал с Аллой Пугачевой. Он написал для нее немало хитов. 15 апреля Примадонна празднует свой день рождения. Ей исполнилось 74 года.

Издание «МК» связалось с вдовой мэстро Верой Ивановной для того, чтобы поинтересоваться, поздравила ли она исполнительницу.

Ни с днем рождения, Новым годом, 8 марта она не поздравляет меня. Мне она никогда не звонит: чего я звонить тогда буду? Когда-то — да, мы были дружны. Она была хорошей девочкой, - ответила Дербенева.

Вдова поэта также пожаловалась, что после смерти ее супруга Алла Борисовна не позвонила ни разу. Женщина не понимает, почему Примадонна забыла о ней, ведь они хорошо общались.

Однако Вера Ивановна пожелала Пугачевой, чтобы все скандалы вокруг ее персоны закончились и она смогла жить спокойно.