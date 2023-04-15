«Верещала, как курица под топором»: как Светлана Лобода построила свою карьеру

Светлана Лобода во время проживания в России не обделяла себя ни в чем. Сейчас украинская певица презирает страну, которая ее вскормила и благодаря которой она обрела популярность.

Как вспомнил продюсер Сергей Лавров, артистка зарабатывала в РФ баснословные гонорары. За корпоратив платили 200 тысяч евро. По нынешнему курсу это 17 млн рублей, а сейчас даже самые кассовые концерты в Европе дают максимум 25 тысяч евро.

До приезда в РФ Светлана не могла мечтать о такой популярности. Максимум, чего смогла добиться Лобода в Украине — редкие выступления на Дне города.

По словам продюсера Леонида Дзюника, только перебравшись в Россию, артистка стала знаменитой:

«Помню, когда выступала на „Евровидении“, когда вышла в финал, на пресс-конференции верещала, как курица под топором, что продала квартиру в Киеве, чтобы попасть на конкурс — это все было на моих глазах. Сейчас, говоря о головокружительной карьере, она не упоминает нашу страну».

Добавим, что на заработанные в РФ деньги исполнительница живет на Западе. Она встречается с украинскими беженцами, занимается волонтерством, а ее концерты напоминают антироссийские митинги.