55-летний Филипп Киркоров сообщил, что готов принять участие в спецоперации ВС РФ

Филипп Киркоров впервые решил прокомментировать шутку мужа-комика Аллы Пугачевой Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) про него на одном из последних концертов.

Юрист Александр Добровинский предложил поп-королю подать на пародиста в суд, но тот отказался. Как ранее писали СМИ, Галкин* предложил отправить в зону СВО ВС РФ Филиппа Бедросочвича в его знаменитых полупрозрачных колготках. По мнению юмориста, это обеспечит между двумя странами перемирие.

Ради мира, если нужно, пойду на передовую в колготках. Если это ситуацию спасет. Меня не испугаешь ничем, - шутливо высказался Киркоров.

Добавим, что певец всячески поддерживает свою бывшую супругу, которая с семьей эмигрировала в Израиль после начала СВО на Украине.