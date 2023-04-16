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Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями

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Американские журналисты рассказали о ситуации с санкциями
В Мире
Фото из открытых источников

Журналисты американского издания «Washington Post» привели сведения экспертов о том, в какой степени компании западных государств соблюдают санкционный режим, введенный США и европейским союзом по отношению к Российской Федерации. 

По этим сведениям, только немногие западные компании соблюдают введенные санкции и перестали вести экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Уточняется, что очень многие компании, которые, следуя санкциям, должны были перестать сотрудничать с Российской Федерацией, не соблюдают эти санкции и продолжают поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. Эксперты считают, что это связано с тем, что эти компании опасаются больших убытков в случае выполнения санкций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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