Актер из фильма «Бригада» Сергей Апрельский снял короткометражку в поддержку участников СВО ВС РФ

Российский прославленный киноактер Сергей Апрельский, который сыграл Муху в легендарном телесериале "Бригада", снял короткометражную картину в поддержку бойцов, участвующих в СВО на Украине.

Как стало известно сегодня, съемки патриотического видеоролика под названием "Взрослая весна" прошли в детском саду Пыть-Яхи, который находится в ХМАО. Главными героями этого фильма являются воспитанники местного дошкольного учреждения.

Съемочная команда из Тюмени, Нефтеюганска, а также Москвы в течениии четырех дней занималась съемками ленты. Некоторые эпизоды снимали в помещении детского сада, а другие - на улице.

Стоит добавить, что съемочный процесс закончился. Теперь все россияне с нетерпением ждут выход короткометражки от Сергея Апрельского в поддержку участников СВО ВС РФ.