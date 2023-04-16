«Дед Пушкина развлекается»: Россиян рассмешили темнокожие крестьяне в американском сериале про Екатерину Великую

На платформе Hulu 12 мая выходит третий сезон американского сериала «Великая». Россиян опять рассмешили темнокожие крестьяне в многосерийном фильме про Екатерину Великую.

Вообще-то черных киноактеров в этом проекте было много. Весь Интернет рассмешил граф Ростов, которого сыграл темнокожий артист по имени Абрахам Попула, а фаворит императрицы Григорий Орлов в исполнении еще одного темнокожего актера индийского происхождения Саши Дхавана не оставил никого равнодушным. Еще в сериале появились аристократы кофейного цвета и дворяне, повешенные во дворце Петра III, негроидной расы. Придворными слугами также оказались ребята, очень похожие на гангста-рэперов. Однако сценаристы «Великой» пошли еще дальше и показали, что Александр Пушкин был не единственным и не первым известным афрорусским в империи.











