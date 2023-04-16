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Двойник Филиппа Киркорова Алексей Егожинский сообщил, что он никогда не подменял певца

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Двойник Филиппа Киркорова Алексей Егожинский сообщил, что он никогда не подменял певца
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Фото из открытых источников

В Сети бурно обсуждают возможную подмену Филиппа Киркорова. Якобы на самом деле артист не менял свою внешность, а вместо него выступает двойник.

Алексей Егожинский несколько лет является двойником «поп-короля», однако он заявил, что не проводил концерты вместо Филиппа  Бедросовича. По словам исполнителя, его роль перед выступлением заключается в том, чтобы развеселить публику.

«Нет никакого секрета! Я не подменяю его. Очевидно, чего-то сверхъестественного нет! Никто вместо него нигде не выступает - это полная чушь!» - сказал Егожинский.

Как говорит Алексей, ни один артист не сможет скопировать Киркорова, поскольку у него весьма специфическая мимика лица и своеобразное поведение на сцене.

«Мне кажется, на съемках фильма-пародии на «Иронию судьбы» он играл сам. Он был после операции, видно, что у него припухшее лицо, но выглядел все равно отлично», - добавил Егожинский.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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