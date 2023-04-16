Гагарина могла полететь на МКС вместо Пересильд для съемок в фильме «Вызов»

Популярная исполнительница Полина Гагарина призналась, что она могла полететь на МКС (Международную Космическую Станцию) и сыграть главную роль в кинофильме «Вызов» вместо Юлии Пересильд. Об этом сама певица поведала во время шоу «Подкаст.Лаб».

Гагарина призналась, что ее зазывали на кинопробы. Константин Эрнст, продюсер Первого канала, лично предлагал артистке полететь в космос, но в то время у Полины было очень много концертов для того, чтобы думать о подобных вещах. В плотном гастрольном графике Гагарина не могла найти окно для участия в проекте.

В беседе с Эрнстом эстрадная звезда пошутила, что «в другой раз слетает в космос». Но кто знает, появится ли у нее в жизни еще подобный шанс.