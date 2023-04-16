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Григорий Лепс назвал стоимость выступления на свадьбе: «Собирайте с миру по нитке»

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Григорий Лепс назвал стоимость выступления на свадьбе: «Собирайте с миру по нитке»
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Фото из открытых источников
Григорий Лепс раскрыл, сколько стоит его выступление на свадьбе. Оказывается, молодоженам нужно будет заплатить 10 миллионов рублей. Но даже за такую огромную сумму артист может испортить праздник.
В эфире передачи «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, сотрудница канала попросила 60-летнего певца выступить на ее свадьбе. Исполнитель ответил, что с радостью это сделает. Правда добавил, что журналистке нужно долго копить деньги и «собирать с миру по нитке» для того, чтобы пригласить его на торжество.
Оказывается, музыкант запрашивает за выступление на свадьбе десять миллионов рублей. Тем не менее даже за такие деньги звезда артист может испортить свадебное торжество. Произойдет это в том случае, если певец выпьет.
К слову, совсем недавно Лепс выступил на дне рождения коллеги и друга Владимира Преснякова. Именинника Григорий назвал «великолепным парнем».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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