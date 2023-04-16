Изящный стол Канделаки, Королёва с яйцами на пляже и Пугачева в цветах, звёзды показали, как празднуют в 2023 году Пасху

А вот Наташа Королева Пасху празднует за границей, возле океана. Тина Канделаки с сыном отправилась на службу в храм и разместила фото изысканно украшенного стола. На столе у Кристины Асмус красовалась паска, ягоды, печенье в виде ангелов. Вика Цыганова в светлый праздник также побывала в церкви.