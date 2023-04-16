Как звезды празднуют Пасху: Климова позвала Акиньшину печь пасхальные куличи, Бородина отвела дочерей в храм

Сегодня вся страна самый светлый праздник. Звезды отечественной эстрады поспешили поделиться подробностями празднования Пасхи в соцсетях.

Например, Екатерина Климова позвала в гости подругу Оксану Акиньшину и провела кулинарный мастер-класс по выпечке пасхальных куличей.

А вот Ксения Бородина посетила храм и получила много куличей, которыми угощала знакомых и друзей. Ксения Собчак подготовилась к празднику вместе с сыном, вместе они занимались оформлением праздничного стола.

Наталья Подольская провела Пасху в кругу близких, а Анна Заворотнюк, которая ненадолго вернулась в РФ, отпраздновать праздник с любимой бабушкой.

Наташа Королева поспешила показать свою пасхальную корзину, которую освятила вместе с семьей. Владислав Лисовец поздравил свою аудиторию с праздником, пожелав всем радости и счастья.