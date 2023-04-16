Кристина Асмус отметила свой 35-й день рождения со слезами на глазах

Кристина Асмус с размахом отметила свой очередной день рождения. Актрисе театра и кино исполнилось 35 лет. Звезда решила поделиться со своими подписчиками личного микроблога памятными моментами из праздника.

Внимание близких, родных, друзей и коллег настолько растрогало Кристину, что в определенный момент она не сдержалась и разрыдалась. Многие гости праздничного торжества отметили, что вечер получился очень особенный.

В соцсетях Асмус призналась, что в последние годы принимает себя такой, какой есть. Актриса больше доверяет себе и ориентируется только на собственные чувства. Это помогло артистке ощутить гармонию, уверенность и спокойствие. Также экс-жена Гарика Харламова добавила, что больше не нуждается ни в каких доказательствах.