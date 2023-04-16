Липецкий комик Никита Никитин стал новым резидентом «Камеди клаб»

На сцене популярного юмористического "Камеди клаб", котрое выходит на телевизионном канале ТНТ, в пятницу, 14 апреля 2023 года, дебютировал липчанин Никита Никитин.

Ранее мужчина был известен как участник команды КВН "Громокошки", который в свое время наводил шорох в высшей лиге. В качестве нового резидента "Камеди клаб" его представил телеведущий развлекательной программы Павел Воля.

В составе трио комиков Никитин показал миниатюру по мотивам иного проекта канала ТНТ "Конфетка". Никита предстал в образе липецкого дальнобойщика, из композиции которого безуспешно попытался сделать конфетку исполнитель Анатолий Цой, принявший участие в этом номере.